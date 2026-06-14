M11 metrosu kapalı mı, ne zaman açılacak? Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattı son durum

İstanbul'da toplu ulaşımın önemli hatlarından biri olan M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nı kullanan vatandaşlar, seferlerde yaşanan geçici değişiklik nedeniyle gözünü resmi açıklamalara çevirdi.

Yapılan duyuruda, hattın bir bölümünde tren trafiğinin geçici süreyle durdurulacağı bildirildi.

Yolcular, M11 hattının ne zaman yeniden hizmet vermeye başlayacağını ve seferlerin hangi tarihe kadar etkilenacağını araştırmaya başladı.

Peki, M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı kapalı mı, seferler ne zaman normale dönecek? İşte, son gelişmeler...

M11 HATTI KAPALI MI

Gayrettepe-Arnavutköy Metro Hattı 14 Haziran Pazar (00.01) ile 18 Haziran Perşembe (23.59) tarihleri arasında kesintisiz olarak tren trafiğine kapalı kalacak.

M11 Gayrettepe–Arnavutköy Metro Hattı'nda, sinyalizasyon testleri nedeniyle 14-18 Haziran tarihleri arasında sefer yapılmayacak.

NE ZAMAN AÇILACAK

M11 metro hattı, yeni durakların eklenmesiyle birlikte 19 Haziran'da yeniden hizmete açılacak.