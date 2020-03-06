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M4 karayolunda Rus-Türk askeri araçları görüldü

Dün Moskova'da alınan kararların ardından, Rusya ve Türkiye’ye ait askeri araçlar, Serakib kasabası yakınlarında M4 Karayolu’nda devriyeye çıktı.

AA | 06.03.2020 - 18:55..
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M4 karayolunda Rus-Türk askeri araçları görüldü

Dün Moskova'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin ile gerçekleştirdiği İdlib zirvesinden, ateşkes ve Rus-Türk ortak devriye kararı çıktı.

Moskova’da üstünde mutabık kalınan protokol metninde, 15 Mart’ta M4 Karayolu’nun Trumba’dan (Serakib’in batısı) Ain Al Havr’a kadar olan kesimi boyunca Rus-Türk ortak devriyelerinin başlatılacağı belirtiliyordu.

ORTAK DEVRİYE BAŞLADI

Kararın ardından dün gece 00:01 itibariyle devreye giren ateşkes ile Rus askerleri ve TSK, Serakib kasabası yakınlarında M4 Karayolu’nda ilerlerken görüldü.

M4 karayolunda Rus-Türk askeri araçları görüldü

Moskova’da, Soçi’de 17 Eylül 2018’de varılan mutabakata ek olarak imzalanan protokol kapsamında ayrıca, İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesindeki mevcut temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetlerin 6 Mart 2020 saat 00:01’den itibaren durdurulmasına karar verilmişti.

GÜVENLİ KORİDOR TESİS EDİLECEK

Söz konusu protokolün üçüncü maddesine göreyse Halep’te Suriye hükümetinin denetiminde olan kentleri Lazkiye ile birbirine bağlayan M4 Karayolu’nun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecek.

M4 karayolunda Rus-Türk askeri araçları görüldü

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