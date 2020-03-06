M4 karayolunda Rus-Türk askeri araçları görüldü

Dün Moskova'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin ile gerçekleştirdiği İdlib zirvesinden, ateşkes ve Rus-Türk ortak devriye kararı çıktı.

Moskova’da üstünde mutabık kalınan protokol metninde, 15 Mart’ta M4 Karayolu’nun Trumba’dan (Serakib’in batısı) Ain Al Havr’a kadar olan kesimi boyunca Rus-Türk ortak devriyelerinin başlatılacağı belirtiliyordu.

ORTAK DEVRİYE BAŞLADI

Kararın ardından dün gece 00:01 itibariyle devreye giren ateşkes ile Rus askerleri ve TSK, Serakib kasabası yakınlarında M4 Karayolu’nda ilerlerken görüldü.

Moskova’da, Soçi’de 17 Eylül 2018’de varılan mutabakata ek olarak imzalanan protokol kapsamında ayrıca, İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesindeki mevcut temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetlerin 6 Mart 2020 saat 00:01’den itibaren durdurulmasına karar verilmişti.

GÜVENLİ KORİDOR TESİS EDİLECEK

Söz konusu protokolün üçüncü maddesine göreyse Halep’te Suriye hükümetinin denetiminde olan kentleri Lazkiye ile birbirine bağlayan M4 Karayolu’nun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecek.