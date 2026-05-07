Maaşlar erken ödenecek mi? Mayıs 2026 emekli maaş günleri

Bu sene Kurban Bayramı tarihleri, 27-30 Mayıs'a denk geliyor.

Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emekli, maaş ve bayram ikramiyesi ödeme takvimine odaklandı.

Geçmiş yıllarda bayram dönemine denk gelen ödemelerin erkene çekilmesi nedeniyle, 2026 Mayıs ayı emekli maaşlarının da erkenden hesaplara yatırılıp yatırılmayacağı merak konusu oldu.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşlar açıklamaları yakından takip ederken, ödeme günleriyle ilgili araştırmalar da hız kazandı.

Peki, Mayıs 2026 emekli maaşları ne zaman yatacak, bayram nedeniyle erken ödeme yapılacak mı? Yanıtı haberimizde...

EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN YATACAK MI

Emekli maaşlarının ödeme tarihleri sigorta statüsüne ve tahsis numarasına göre farklılık gösteriyor.

4A kapsamındaki SSK emeklileri maaşlarını genellikle ayın 17’si ile 26’sı arasında alırken, 4B kapsamındaki Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri çoğunlukla ayın 25’i ile 28’i arasında yapılıyor.

Henüz resmi ödeme takvimi açıklanmasa da geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında maaşların bayram öncesinde hesaplara yatırılması ihtimali bulunuyor.