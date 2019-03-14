Macaristan Başbakanı'nın 'mutlu aile' kampanyası

Macaristan'da Başbakan Viktor Orban, ülkedeki doğum oranını artırmak için yeni bir plana başvurdu. Ekibi ile özel teşvik programı hazırlayan Orban, 7 yeni uygulamayı yürürlüğe koymaya hazırlanıyor.

BİRÇOK ALANDA AİLELERE YARDIM SAĞLANACAK

Hazırlanan yasaya göre; 4 ve daha fazla çocuğu olan ailelere vergi indirimi, faizsiz kredi, eğitim yardımı gibi kolaylıklar sağlanacak.

Bu ve bunun gibi 7 yeni uygulama daha yürürlüğe girecek. Meclisin onayladığı yasa tasarısı, 1 Temmuz 2019'da yürürlüğe girecek. Yasa tasarısında ise;

- Dört ya da daha fazla çocuğu olan anneler gelir vergisinden ömür boyu muaf tutulacak.

- 40 yaşın altında ilk evliliğini yapacak kadınlara düşük faizli 31 bin 500 euro kredi verilecek, bu kadınlar iki çocuk yaparsa borcun üçte biri silinecek ve üçüncü çocukları yaptıkları taktirde ise borcun tamamı silinecek.

- En az iki çocuğu olan ailelerin ev alabilmesi için bir kredi sistemi devreye girecek ve bu uygulama ileride daha kapsamlı hale getirilecek.

- Devlet, ikinci çocuğu olan ailelere 3 bin 150 euro, üçüncü çocuğu olanlara 12 bin 580 euro ve sonraki her çocuk içinse 3 bin 150 euro ev kredisi desteği verecek.

- Büyük anne ve büyük babalar da torunları 3 yaşına gelene kadar GYED (Macaristan çocuk bakımı ödeneği) yardımından yararlanabilecek.

- Devlet 2022 yılına kadar Macaristan genelinde 21 bin yeni kreş ve anaokulu açacak.

- Üç çocuklu aileler 7 koltuklu araç satın aldığı taktirde, devlet bu ailelere 7 bin 862 euro destek verecek.

TEPKİ TOPLAYAN AFİŞ

Ancak Macaristan Başbakanı Orban'ın, bu yasa için hazırlattığı afişler oldukça tepki topladı.

Aile teşviki programında; kız arkadaşıyla gezip tozan, ancak 'aklı başka kadınlarda olan, gözü başka kadınlara kayan erkek arkadaş' afişinde kullanılan çiftin tekrar aynı programda kullanılması sadece Macaristan'da değil, aynı zamanda Avrupa'da da alay konusu oldu.