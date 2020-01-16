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Macaristan'da kuş gribi: 115 bin ördek itlaf edildi

Macaristan Gıda Güvenliği Ofisi, kuş gribi dolayısıyla 115 bin ördeğin itlaf edildiğini açıkladı.

AA | 16.01.2020 - 19:12..
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Macaristan ve Polonya'da bazı çiftliklerde tespit edilen kuş gribi virüsü (H5N8) yetkilileri harekete geçirdi.

Macaristan Gıda Güvenliği Ofisi konuya ilikin yaptığı açıklamada 115 bin ördeğin itlaf edildiğini açıkladı

Ofis tarafından yapılan açıklamada, Macaristan-Romanya sınırında bulunan Letavertes kentindeki çiftlikte kuş gribi virüsüne (H5N8) rastlandığı kaydedildi.

10 KİLOMETRELİK ALAN GÖZETİM ALTINDA

Kuş gribi virüsünün yayılmasının engellenmesi amacıyla 115 bin ördeğin itlaf edildiği belirtilen açıklamada ayrıca virüsün tespit edildiği çiftliğin 10 kilometrelik bölgesinin gözetim altına alındığı aktarıldı.

H5N8 virüsü dolayısıyla önceki günlerde Macaristan'da 50 bin, Polonya'da ise 100 binden fazla kümes hayvanı itlaf edilmiş, birçok ülke Polonya'dan kümes hayvanı ve yumurta ithalatını durdurmuştu.

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