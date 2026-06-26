Macaristan'da yerli para birimi tarihe karışacak: Euroya geçiyorlar

Macaristan'da yeni dönem...

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Euro Grubu Başkanı ve Yunanistan Maliye Bakanı Kiryakos Pierrakakis ile Macaristan Maliye Bakanı Andras Karman, başkent Budapeşte'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

EUROYA GEÇİŞ İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Magyar, Maastricht Kriterleri'nin yerine getirilmesinin, ülkenin istikrarı ve kalkınmasına katkı vereceğini dile getirerek, 2030 dolaylarında Euro Bölgesi'ne katılmak için gerekli koşulları yerine getirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

ORBAN YÖNETİMİNE ATIF

Euroya geçişin, daha fazla ekonomik istikrar getireceğini belirten Magyar, bunun ayrıca Viktor Orban yönetiminin "mali hatalarının" tekrarlanmasını da önleyeceğini söyledi.

Magyar, 'Maastricht Kriterleri'ni yerine getirmelerinin, yatırımcı güvenini yeniden tesis ederek ve ülkeyi iş dünyası için daha öngörülebilir hale getirerek, Macar ekonomisini güçlendireceğini kaydetti.

EUROYA GEÇİŞTE ZORLU ENGELLER

Macaristan'ın, şimdiye kadar euroyu benimsemek için gerekli şartları karşılamadığı bilgisini paylaşan Magyar, ülkenin bütçe açığını ve kamu borcunu azaltmanın, euroya geçiş yolundaki en zorlu engeller olacağını aktardı.

ŞARTLAR NELER?

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin euroya geçişi için 'Maastricht Kriterleri' olarak bilinen fiyat istikrarı, sürdürülebilir kamu finansmanı, döviz kuru istikrarı ve düşük uzun vadeli faiz oranları şartlarının karşılanması gerekiyor.