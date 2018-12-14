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Macaristan'daki protestolar Fransa'yı aratmıyor

Macaristan'da, fazla mesai saatlerini hedef alan 'köle yasası' protestoları sürüyor.

Haber Merkezi | 14.12.2018 - 11:18..
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Macaristan'da, çalışma yasasına ait yeni kanunlar ortaya koyuldu ve bu kararlar geçtiğimiz günlerde kabul edildi. Ancak kabul edilen bu yasalardan sonra görünen o ki Macaristan'ı da zor günler bekliyor.

Macaristan'daki protestolar Fransa'yı aratmıyor

YILLIK ÇALIŞMA SÜRESİ 400 SAATE ÇIKARILDI

12 Aralık'ta yasallaşan yasayla birlikte, yıllık 250 saat olan çalışma süresi 400 saate çıktı.

Macaristan'daki protestolar Fransa'yı aratmıyor

'KÖLE YASASI' PROTESTO EDİLİYOR

Halkın; 'Köle yasası' olarak adlandırdığı bu yasa şimdi ülkenin dört bir yanında protesto ediliyor.

Macaristan'daki protestolar Fransa'yı aratmıyor

POLİS SERT MÜDAHALEDE BULUNDU

Bu gösteriler ise Fransa'da "Sarı Yelekliler"in protestolarını aratmıyor. Ülkenin çoğu yerinde barikatlar kuruldu. Protestocular, ellerinde pankartlarla seslerini, Macaristan hükümetine duyurmaya çalışıyor. Meclis binasının bulunduğu Kossuth Meydanı'nda toplanan protestocular, hükümeti istifaya da çağırıyor.

Gösterilere müdahale eden polis ise Macaristanlı protestoculara zaman zaman sert müdahalelerde bulunuyor.

Macaristan'daki protestolar Fransa'yı aratmıyor

GÖSTERİLERE DESTEK VEREN DONATH DA GÖZALTINDA

Göstericilere destek veren Momentum Partisi Genel Başkan Yardımcısı Anna Donath'ın, polis tarafından gözaltına alındığı da açıklandı.

Macaristan'daki protestolar Fransa'yı aratmıyor

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