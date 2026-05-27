Macaristan'dan UCM kararında geri adım

Macaristan Ulusal Meclisi, ülkenin Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden ayrılma sürecinin durdurulmasına yönelik tasarıyı kabul etti.

Macaristan Ulusal Meclisi’nde gerçekleştirilen oturumda, eski Başbakan Viktor Orban döneminde alınan UCM’den ayrılma kararının iptali görüşüldü. Yapılan oylamada, 199 üyeli mecliste 133 milletvekili düzenlemeden yana oy kullandı.

AYRILMA SÜRECİ RESMEN DURDURULDU

Oylama sonucunda Macaristan’ın Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden ayrılma sürecinin iptal edilmesi kabul edildi. Böylece ülkenin uluslararası hukuk kurumuyla bağlarını koparma yönündeki adımı geri alınmış oldu.

SON AŞAMA CUMHURBAŞKANI İMZASI

Yasanın yürürlüğe girmesi için son aşama olarak Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok’un imzası bekleniyor. İmzanın ardından kararın resmen yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)