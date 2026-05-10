Macaristan'ın yeni Sağlık Bakanı Hegedus'tan yine dans gösterisi

Macaristan'ın yeni başbakanı Peter Magyar parlamentoda yemin ederek göreve başladı.

Parlamento'da Magyar için yapılan oylamaya katılan 195 milletvekilinden 140’ı "evet, 54’ü "hayır" oyu kullanırken 1'i de çekimser kaldı.

HEGEDUS YİNE DANS ETTİ

12 Nisan'da yapılan seçimin ardından yaptığı dansla gündeme gelen, Magyar liderliğindeki Tisza Partisi'nden parlamenter seçilen tıp doktoru Zsolt Hegedus, Magyar'ın göreve başlamasının ardından da Ulusal Meclis'in önünde dans etti.

SAĞLIK BAKANI OLACAK

Magyar, 20 Nisan'da yaptığı açıklamada Hegedus'u Sağlık Bakanlığı'na atayacağını söylemişti.