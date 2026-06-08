MacBook Ultra sızdı: Dokunmatik ekranlı ilk Apple dizüstüsü bilgisayarı geliyor

Araştırma şirketi Omdia tarafından yayımlanan yeni bir sektör raporu, merakla beklenen üst düzey MacBook Ultra modelinin detaylarını ortaya çıkardı.

Rapora göre teknoloji devi Samsung, temmuz ayından itibaren yeni cihazlar için OLED ekran paneli tedarik etmeye başlayacak.

Gelişmiş özelliklere sahip MacBook Ultra'nın 2026 yılının üçüncü çeyreğinde, muhtemelen eylül ayındaki büyük etkinlikte tanıtılması bekleniyor.

Yeni bilgisayar serisinin, lansmanda katlanabilir iPhone Ultra ve iPhone 18 Pro modelleriyle aynı sahneyi paylaşacağı tahmin ediliyor.

GELİŞMİŞ HİBRİT OLED EKRAN

Yeni MacBook Ultra modelleri, küçülen çerçeveler sayesinde biraz daha büyük olan 14,3 inç ve 16,3 inç ekran boyutlarıyla kullanıcıların karşısına çıkacak.

Cihazlarda güç tüketimini optimize etmek amacıyla Oksit TFT ve RGB tandem OLED teknolojisini birleştiren gelişmiş bir hibrit mimari kullanılacak.

Bu yeni ekran teknolojisi, Apple'ın sektör lideri pil ömründen ödün vermeden çok daha ince ve hafif bir dizüstü bilgisayar üretmesini sağlayacak.

Böylece yeni seri, uzun süredir benzer tasarımı kullanan eski nesil MacBook Pro modellerine kıyasla radikal bir görsel değişim sunacak.

DOKUNMATİK PANEL VE DİNAMİK ADA SÜRPRİZİ

Sızıntılara göre MacBook Ultra, Apple tarihinin dokunmatik ekrana sahip ilk dizüstü bilgisayarı olacak.

Ayrıca mevcut ekran çentiğinin yerini, doğrudan iPhone modellerinden ödünç alınan Dinamik Ada kesimi alacak.

Apple'ın yeni ultra premium dizüstü bilgisayarı, performans tarafında ise gücünü sınıfının en iyisi olan yeni M6 Pro ve M6 Max işlemcilerinden alacak.

Tüm bu köklü tasarım ve donanım değişiklikleri, premium seride yaşanacak kaçınılmaz fiyat artışının en büyük habercisi.