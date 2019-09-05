Macbook'ları hızlandırmak için en iyi 6 temizleme programı

Eğer bir MacBook'a sahipseniz ve bilgisayarınız gereksiz dosyalar ve diğer etkenler nedeniyle yavaş çalışıyorsa, bilgisayarınızı tekrar eski performansına getirebilmek için birçok temizleme programından yararlanabilirsiniz. Biz de sizler için MacBook'unuzun performansını kolaylıkla artırabileceğiniz 6 temizleme programını listeledik.

1. CLEANMYMAC X

CleanMyMacX , 2019'un en iyi MacBook temizleme programlarından bir tanesidir. Potansiyel güvenlik tehditlerinİ ve performans sorunlarını tespit eden akıllı tarama özelliği barındıran program, gereksiz dosyaları ve kötü amaçı yazılımları temizlemek için de kullanılabiliyor.

2. ONYX

OnyX, oldukça gelişmiş araç ve komut seçenekleriyle ilk başta size biraz karmaşık gelebilir. Ancak programı keşfetmeye başladıkça ne kadar işe yaradığını kendiniz görebilirsiniz. Bakım ve temizlik görevinin yanı sıra, veri tabanları ve dizinler oluşturmak için yardımcı araçlar da içeren program; depolama yönetimi, ekran paylaşımı, ağ teşhisi gibi macOS yardımcı programlarını da içeriyor.

3. DAISY DISC

DaisyDisc programının en önemli özelliği, dosya ve klasörleri kategorilerine göre renkli şemalar halinde kullanıcılara sunmasıdır. Tüm dosyalar görsel bir interaktif harita üzerinde farklı renklerde gösteriliyor ve böylece kullanıcılar daha basit bir arayüz ile programı kullanabiliyor. Ancak Daisy Disc'in en kötü özelliği, deneme sürümünün dosya temizlemenize izin vermemesidir.

4. APP CLEANER

AppCleaner, özellikle istenmeyen uygulamaları sisteminizden kaldırmak için oldukça kullanışlı bir temizleme programıdır. Dosya temizleme özelliği bulunmayan programı, diğer temizleyiciler ile birlikte kullandığınızda MacBook performansınızı oldukça artırabilirsiniz.

5. CCLEANER

CCleaner, yalnızca Mac'te değil, Windows'ta da en popüler ücretsiz dosya temizleme yazılımlarından biridir. Mac sürümü Windows'a göre daha hafif ve kullanışlı olan bu program sayesinde gereksiz dosyaları temizleyebilir, uygulamaları sisteminizden kaldırabilir ve tek tıkla optimizasyon yapabilirsiniz.

Yıllar önce zararlı yazılım bulunduğu için kullanıcılarını az da olsa kaybeden uygulama, günümüzde tamamen zararlı yazılımlardan arındırılmış bir halde kullanılabiliyor.

6. MALWAREBYTES

Kötü amaçlı yazılımlar ve truva atları nedeniyle MacBook'unuz yavaş çalışabilir. Malwarebytes, Mac'inizdeki virüslerden, fidye yazılımlarından ve truva atlarından kurtulmak için en iyi kötü amaçlı yazılım temizleyicilerin başında geliyor. Her ne kadar gerçek zamanlı izleme özelliği yalnızca premium kullanıcılar için mevcut olsa da ücretsiz sürümde dosya taraması yapabilir ve temizleyebilirsiniz.

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