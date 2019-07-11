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MacBook'taki Zoom uygulaması kameranızı izinsiz açıyor

Zoom isimli video konferans uygulamasının yüklü olduğu MacBook'lardaki kamera, kullanıcılardan habersiz aktif hale gelebiliyor.

DHA | 11.07.2019 - 10:31..
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MacBook'larda kullanılan Zoom isimli video konferans uygulamasında, yeni bir güvenlik açığı tespit edildi. Güvenlik araştırmacısı Jonathan Leitschuh tarafından ortaya çıkarılan güvenlik açığı nedeniyle, Zoom uygulaması Mac'lerin kamerasını izinsiz olarak açabiliyor.

Zoom uygulamasında yer alan güvenlik açığı, özellikle de güvenilir olmayan ve kötü amaçlı hazırlanan web sayfalarının, kullanıcılarının bilgisi dışında kameralarına erişmesini sağlıyor.

Dünya genelinde 750 binden fazla kullanıcısı bulunan Zoom, bu nedenle pek çok şirket için büyük bir tehdit halini almış durumda.

macoobk

YÜKLEMEYİ KALDIRSANIZ BİLE SİZİ İZLİYOR

Zoom'un, ana makinenin arka plan işlemi olarak yerel bir web sunucusu oluşturması ve çalıştırması nedeniyle ortaya çıkan güvenlik açığının, 4.4.4 Mac uygulama sürümünde de bulunduğu belirtildi. Ayrıca Zoom uygulamasını sisteminizden kaldırsanız bile güvenlik açığı kameranızı izlemeye devam ediyor.

Zoom'dan yapılan açıklamaya göre söz konusu açık en kısa sürede düzeltilecek.

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