Macron barış için son adımı atacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu akşam saat 20.00'de yapacağı konuşma ile Sarı Yelekliler'in taleplerine yanıt vererek, iktidarının ikinci perdesini açmak istiyor.

SARI YELEKLİLER BİR ÜLTİMATOM DAHA VERDİ

Aylardır düzenledikleri eylemlerle hükümet üzerinde baskı yapan Sarı Yelekliler ise daha Macron konuşmadan, "2'inci ültimatom" adını verdikleri eylem çağrısı yaptı bile.

Beklemediği bir şekilde, iktidarı akaryakıt zamlarına karşı isyan eden Sarı Yelekliler hareketi ile zayıflayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, hareketi bitirmek için düzenlediği 3 aylık tartışma süreci de, protestoların sona ermesi için yeterli olmadı.

HAYATİ ÖNEM İÇEREN KONUŞMA HAZIRLADI

Geçtiğimiz Cumartesi günü Sarı Yelekliler 22'inci kez protesto eylemlerine çıkarken, Cumhurbaşkanı Macron da, Elysee Sarayı'nda birbiri ardına kurmaylarıyla bir araya gelerek, iktidarının kaderini belirleyecek, hayati önem içeren konuşmasına hazırlandı.

BAKANLARI TOPLADI

Pazar akşamı Elysee Sarayı'nda son kez güvendiği bakanlarla bir araya gelen Macron, bugün beklenen konuşmayı yapacağını açıkladı.

Son üç gündür Elysee Sarayı'na kapanarak çalışan Macron, resmi ajandasını tümüyle boşaltarak yalnızca bu açıklamaya hazırlandı. Perşembe günü, en yakın kurmaylarıyla öğle yemeğinde bir araya geldi.

Aralarında Fransız merkez sağının önemli ismi, Macron'a dışarıdan destek veren MODEM Başkanı François Bayrou ve sağ kolu Meclis Başkanı Richard Ferrand'ın da olduğu toplantıda, tüm ihtimaller masaya yatırıldı. Bir sızma olmaması için bütün bakanlıklara 3 ihtimalli çalışma yapmaları talimatı verildi ancak bunlardan hangisinin uygulanacağı açıklanmadı.

İKİNCİ ŞANS YOK

Macron, 10 Aralık'ta Sarı Yelekliler'in şiddetli eylemlerinin ardından 10 milyar Euroluk yeni paket açıklamasına rağmen kamuoyunu ikna etmeyi başaramadı ve Sarı Yelekliler'e verilen destek devam etti. Bu nedenle aynı hatayı tekrar etmek istemiyor.

Ancak iktidara geldiğinden bu yana 17 yakın çalışanı kendisini terkeden ve hala bir iletişim danışmanı atamayan Macron, iktidarda kalan 3 yılını belirleyecek olan bu önemli adımı açıklarken, reformları uzun vadeli ve geniş tutmaya çalışacak.