Macron, Champs Elysees Caddesi'ni eylemlere kapatıyor

Başkent Paris'in dünyaca ünlü markaları barındırdığı meşhur Champs Elysees Caddesi, aylardır Sarı Yelekliler'in gösterilerine ev sahipliği yapıyor.

CADDE, SARI YELEKLİLER'E KAPATILACAK

Her hafta cumartesi caddeyi savaş alanına çeviren ve yağma yapan protestoculara önlem olarak, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Champs Elysees'deki tüm gösterileri yasaklamayı planlıyor.

Reuters haber ajansının Elysse Sarayı'ndaki bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Macron'un olası bir yasaklama kararına, Fransız muhalefetinin nasıl tepki vereceği merak ediliyor.

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