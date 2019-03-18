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Macron, Champs Elysees Caddesi'ni eylemlere kapatıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, dünyaca ünlü Champs Elysees Caddesi'ni protestolara kapatacağı iddia edildi.

Haber Merkezi | 18.03.2019 - 12:41..
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Macron, Champs Elysees Caddesi'ni eylemlere kapatıyor

Başkent Paris'in dünyaca ünlü markaları barındırdığı meşhur Champs Elysees Caddesi, aylardır Sarı Yelekliler'in gösterilerine ev sahipliği yapıyor.

CADDE, SARI YELEKLİLER'E KAPATILACAK

Her hafta cumartesi caddeyi savaş alanına çeviren ve yağma yapan protestoculara önlem olarak, Cumhurbaşkanı Emmanuel MacronChamps Elysees'deki tüm gösterileri yasaklamayı planlıyor.

Reuters haber ajansının Elysse Sarayı'ndaki bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Macron'un olası bir yasaklama kararına, Fransız muhalefetinin nasıl tepki vereceği merak ediliyor.

Fransa sokakları bir kez daha savaş alanına döndü VİDEO


Macron, Champs Elysees Caddesi'ni eylemlere kapatıyor

Macron, Champs Elysees Caddesi'ni eylemlere kapatıyor

Macron, Champs Elysees Caddesi'ni eylemlere kapatıyor

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