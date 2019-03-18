Macron çifti eylemler sırasında kayağa gitti

Önceki gün Paris sokaklarında yaşanan şiddet ve yağmalama, Sarı Yelekliler'in eylemlerinin kolay kolay dinmeyeceğini gösterdi.

Fransız hükümetinde derin kaygıya yol açan çatışmalarda yağma olayının yaşanması ülke açısından olayı daha berbat bir hale getirdi.

MACRON TWEET ATTI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Macron, "Bugün Champs-Élysées Bulvarı'nda meydana gelen şiddet olaylarına, artık gösteri denemez. Bu şahıslar Cumhuriyet'i tahrip ve hatta yok etmek istiyorlar. Orada olan herkes bu suçun ortağıdır.





Kasımdan beri (Sarı Yelekliler'in taleplerini karşılamak için) birçok icraat yaptık. Ancak bugün gördük ki, bu konular üzerinde anlaşamıyoruz. (Şiddet olaylarının) tekrarlanmaması için en kısa zamanda sert kararlar alınması talimatı vereceğim."





TEPKİLER BÜYÜYOR

Macron bu tweet'leri attı ancak Fransız medyasında yer alan habere göre Paris sokaklarında kaos yaşanırken eşi Brigitte Macron ile lüks bir kayak merkezine giden Emmanuel Macron, hafta sonu eğlendi.

Bu haberlerin yer alması, zaten son aylarda halkın güvenini kaybeden Macron'a yönelik eleştirileri artırdı.