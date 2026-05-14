Macron ile anılan İranlı oyuncu Ferahani'nin röportaj gündem oldu

Haziran 2025'e, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşinin görüntüleri damga vurdu.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerde; Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye inen uçağın kapısının açılmasıyla eşi Brigitte Macron'un, eliyle Emmanuel Macron'un suratına bir yumruk indirdiği anlar yer aldı.

Söz konusu tokat gündemi aylarca meşgul etse de bazı kaynaklar bunu 'eşler arasında bir şakalaşma' olarak niteledi.

MACRON'DAN 'ÇOK GÜZELSİN' MESAJI

Bazı Fransız medya ve yorumculara göre ise tokat, Macron'un İranlı bir oyuncuya olan platonik aşkı nedeniyle atıldı.

Brigitte Macron'un, kocasının telefonunda İranlı oyuncu Golshifteh Farahani'ye yazdığı "Çok güzelsin" mesajını gördüğü ve bunun, uçaktaki gerilime yol açtığı iddia edildi.

RÖPORTAJI GÜNDEM OLDU

Ferahani'nin 2024'te yaptığı bir röportaj ise, tartışmaları daha da alevlendirdi.

Ferahani'nin söz konusu röportajda; kadın-erkek ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulunması dikkat çekti.

"METRES EDİNMEYİ NORMAL GÖREBİLİYORLAR"

İran ve Fransa’daki ilişki dinamiklerini karşılaştıran oyuncu, her iki ülkede de aşk ve cinselliğin benzer biçimde iç içe geçtiğini söyledi.

Ancak Ferahani, bazı erkeklerin evlilik ve cinsellik konusunda ikiyüzlü bir yaklaşım sergilediğini belirterek, “Seksin yalnızca fahişelerle yaşanacak bir şey olduğunu düşünen erkekler var.

Karısına dokunmaması gerektiğini, çünkü onun ‘dokunulmaz’ olduğunu düşünürken; fahişelerle birlikte olmayı ya da metres edinmeyi normal görebiliyorlar.” ifadelerini kullandı.

"FRANSIZ ERKEKLERİNİN İLK EŞLERİ ANNELERİ GİBİ OLUYOR"

Ferahani, Fransız erkeklerine ilişkin dikkat çeken bir yorumda da bulunarak, “Benim teorime göre Fransız erkekleri, annelerine takılı kalıyor.

İlk eşleri, sahip olamadıkları anneleri oluyor. Bir kez bağlandıklarında ise başka birine deli gibi âşık olsalar bile o bağı koparamıyorlar.” demişti.