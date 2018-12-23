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Macron: Müttefik güvenilir olmalı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Trump'ın Suriye'den çekilme kararından derin üzüntü duyuyorum. Bir müttefik güvenilir olmalı" dedi.

Haber Merkezi | 23.12.2018 - 18:05..
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Macron: Müttefik güvenilir olmalı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararı hakkında açıklamada bulundu. Macron, "Büyük hayalkırıklığı" duyduğunu ifade etti.

"BÜYÜK ÜZÜNTÜ  DUYUYORUM"

Macron, "Bu karardan dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Bir müttefik güvenilir ve diğer müttefikleriyle koordine olmalı" derken, Trump'ın kararına yönelik eleştiride bulundu.

Trump salı günü Suriye'deki ABD askerlerini ve diplomatlarını çekeceğini duyurmuş, Twitter'dan, "Suriye'den çekilmek bir sürpriz değil. Yıllardır bu konuda kampanya yürütüyorum ve altı ay önce çıkmak istediğimde bir süre daha kalmayı kabul ettim. Rusya, İran, Suriye ve diğerleri, DEAŞ'ın yerel düşmanlarıdır. Biz onların işini yapıyoruz. Eve gelme ve tekrar inşa etme zamanı." paylaşımında bulunmuştu.

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