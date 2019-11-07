taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7636
Euro
6.3543
Altın
1458.67
Borsa
103153.2
Gram Altın
270.331
Bitcoin
50786.22

Macron: NATO bitti ve Avrupa kendi ordusunu kurmalı

Macron, NATO'yu ölü bir beyin olarak tanımladı ve Avrupa'nın müttefiklerini koruması için ABD'ye güvenemeyeceğini söyledi.

REUTERS | 07.11.2019 - 21:53..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Macron: NATO bitti ve Avrupa kendi ordusunu kurmalı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"ABD'Lİ NATO DEĞERLENDİRİLMELİ"

Macron, Elysee Sarayı'nda The Economiste verdiği röportajda, "ABD'nin bağlılığı kapsamında NATO'nun gerçekliğini yeniden değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. ABD ve NATO müttefikleri arasında stratejik karar alma aşaması koordinasyonu yok." dedi.

Macron: NATO bitti ve Avrupa kendi ordusunu kurmalı

5. MADDEYE CEVAP VEREMEDİ

NATO'nun, müttefiklerden birine yapılan saldırının diğerlerine de yapıldığını öngören Beşinci Maddesi'nin geçerliliğine hala inanıp inanmadığına yönelik sorulan soruyu ise Macron, "Bilmiyorum. Beşinci Madde yarın ne ifade edecek ki?" şeklinde yanıtladı.

"NATO'NUN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ"

Avrupa'nın uçurumun kenarında durduğunu belirten Macron, "Şu an deneyimlediğimiz şey NATO'nun beyin ölümüdür." dedi ve Avrupa'nın uyanması gerektiği, kendisini jeopolitik bir müşterek olarak düşünmediği sürece silineceği uyarısını yaptı.

"AVRUPA KENDİ ORDUSUNU KURMALI"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'nin Avrupa projesi fikrini benimsemediğini belirten Macron, bölgenin ayrıca Brexit sebebiyle oldukça zarar gördüğünü vurguladı.

Macron, ABD'nin Avrupa'ya sırtını döndüğünü söyledi ve Avrupa'nın kendi ordusunun kontrolünü alması gerektiğinin altını çizdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk zırhlı aracına saldıran YPG'li ezildi

Türk zırhlı aracına saldıran YPG'li ezildi

191
Antalya'da intihar eden ailenin ardında bıraktığı mektup

Antalya'da intihar eden ailenin ardında bıraktığı mektup

726
Macron'dan sonra Pompeo'dan NATO yorumu

Macron'dan sonra Pompeo'dan NATO yorumu

95
Beşiktaş'ta durağa dalan otobüsün görüntüleri yayınlandı

Beşiktaş'ta durağa dalan otobüsün görüntüleri yayınlandı

56
Antalya'da 4 kişi oturdukları evde ölü bulundu

Antalya'da 4 kişi oturdukları evde ölü bulundu

261
Ünlü milyarder Başkanlık seçimlerinde Trump'a rakip oldu

Ünlü milyarder Başkanlık seçimlerinde Trump'a rakip oldu

73
Ekrem İmamoğlu, Angela Merkel'le sohbet etti

Ekrem İmamoğlu, Angela Merkel'le sohbet etti

571
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir