Macron: NATO bitti ve Avrupa kendi ordusunu kurmalı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"ABD'Lİ NATO DEĞERLENDİRİLMELİ"

Macron, Elysee Sarayı'nda The Economiste verdiği röportajda, "ABD'nin bağlılığı kapsamında NATO'nun gerçekliğini yeniden değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. ABD ve NATO müttefikleri arasında stratejik karar alma aşaması koordinasyonu yok." dedi.

5. MADDEYE CEVAP VEREMEDİ

NATO'nun, müttefiklerden birine yapılan saldırının diğerlerine de yapıldığını öngören Beşinci Maddesi'nin geçerliliğine hala inanıp inanmadığına yönelik sorulan soruyu ise Macron, "Bilmiyorum. Beşinci Madde yarın ne ifade edecek ki?" şeklinde yanıtladı.

"NATO'NUN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ"

Avrupa'nın uçurumun kenarında durduğunu belirten Macron, "Şu an deneyimlediğimiz şey NATO'nun beyin ölümüdür." dedi ve Avrupa'nın uyanması gerektiği, kendisini jeopolitik bir müşterek olarak düşünmediği sürece silineceği uyarısını yaptı.

"AVRUPA KENDİ ORDUSUNU KURMALI"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'nin Avrupa projesi fikrini benimsemediğini belirten Macron, bölgenin ayrıca Brexit sebebiyle oldukça zarar gördüğünü vurguladı.

Macron, ABD'nin Avrupa'ya sırtını döndüğünü söyledi ve Avrupa'nın kendi ordusunun kontrolünü alması gerektiğinin altını çizdi.