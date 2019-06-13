Macron, Neçirvan Barzani'yi tebrik etti

Neçirvan Barzani, geçtiğimiz günlerde yemin ederek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı olarak göreve başladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Neçirvan Barzani’ye gönderdiği kutlama mektubunda kendisine başarılar diledi.

"HER TÜRLÜ DESTEĞİ SUNMAYA HAZIRIZ"

Neçirvan Barzani’nin, bu dönemde önemli bir görev üstlendiğini belirten Macron, “Yeni görevinizin, Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta barış ve istikrarın tesis edilmesine katkı sunmasını diliyorum. Fransa olarak, üstlendiğiniz sorumluluğun yerine gelmesi için her türlü desteği sunmaya hazırız.” ifadelerini kullandı.

"SIRTINIZI BİZE DAYAYIN"

Macron mektubunun sonunda, ekonomi, kültür ve eğitim başta olmak üzere Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ve Fransa arasındaki ilişkilerin her alanda gelişmesininin halkları daha da yakınlaşlaştıracağının altını çizerek, “Bu bağlamda Kürdistan Bölgesi, sırtını Fransa’ya dayayabilir.” dedi.