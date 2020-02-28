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Macron: Rejimin saldırıları insani bir skandal

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Esad rejiminin saldırıları için "Terörle mücadeleye yönelik değil bu aynı zamanda insani bir skandal." dedi.

AA | 28.02.2020 - 09:37..
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Esad rejimi ve destekçileri, İdlib'de Türk askerlerini hedef alıyor.

Rejimin hain saldırılarında 33 vatan evladı şehit düştü.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile Napoli'de açıklamalar bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İdlib'de son günlerde yaşananları kınadığını belirtti.

"REJİMİN SALDIRILARI İNSANİ BİR SKANDAL"

Rejimin saldırılarını skandal olarak nitelendiren Macron, şu ifadeleri kullandı:

"Esad rejimi ve destekçilerinin düzenlediği saldırılar, terörle mücadeleye yönelik değil bu aynı zamanda insani bir skandal. Sağlık merkezlerinin yıkılması, uluslararası insani hukukun ihlal edilmesi ve sivillere yönelik saldırılar kabul edilemez. BMGK bu konuda sorumluluğunu almalı."

Macron: Rejimin saldırıları insani bir skandal


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