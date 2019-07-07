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Macron, Ruhani’ye söz verdi: Nükleer diyalog sürecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı üzerine diyalogun devam edeceği konusunda İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye söz verdi.

İHA | 07.07.2019 - 05:46..
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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, nükleer anlaşma olarak bilinen ve ABD ile arasında krize yol açan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) üzerine diyalogun devam edeceği konusunda Ruhani’ye söz verdi.

Macron, Ruhani’ye söz verdi: Nükleer diyalog sürecek

İRAN İLE ABD ARASINDA NÜKLEER ANLAŞMA SORUNU

2018 yılında ABD’nin anlaşmayı tek taraflı terk etmesinden bir yıl sonra, Tahran yönetimi de KOEP kapsamında yükümlülüklerinin bir kısmını askıya alma kararı aldığını açıklamıştı.

Nükleer anlaşmaya imza atan diğer taraflar (Fransa, Almanya, İngiltere, Rusya, Çin ve Avrupa Birliği) ise ABD yaptırımları arasında petrol ihracatını ve İran ile ticareti kolaylaştıran nükleer anlaşmayı korumak için 60 gün süre almıştı.

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