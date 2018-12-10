Macron Sarı Yelekliler ile bir arada

Fransa'yı hafta sonu kasıp kavuran "Sarı Yelekliler" konusunda Cumhurbaşkanı Macron tamamen geri adım attı.

Vergi konusundan vazgeçilirken Macron özür dilemeye hazırlanıyor.

Bu bağlamda çıkar yolu bulabilmek adına Cumhurbaşkanı Macron ve Bakanlar "Sarı Yelekliler"in temsilcileri ile bir araya geldi.

"SARI YELEKLİLER" ZİRVESİ

Elysee Sarayı'nda gerçekleştirilen Sarı Yelekliler zirvesi kapsamında sabah saatlerinde hükümet adına bakanlar teker teker zirveye katılım sağlarken, Sarı Yelekliler adına CGT Genel Sekreteri Philippe Martinez geldi.

Katılımların ardından toplantıya geçen Macron ve Bakanlar, Sarı Yelekliler ile uzlaşı için görüşmeler gerçekleştirdi. Toplantı halen devam ederken "Sarı Yelekliler" eylelerinin görüşmeden çıkacak sonuca göre şekillenecek.

FRANSA'NIN SIRRI'SI

CGT Genel Sekreteri Philippe Martinez, Fransa'nın Sarı Yeleklileri için Gezi Parkı eylemlerinde ön sıralarda bulunan Sırrı Süreyya Önder'e benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Sırrı Süreyya Önder Gezi Parkı'na çiçek bıraktı VİDEO