taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2942
Euro
6.0421
Altın
1246.7
Borsa
93016.26
Gram Altın
212.126

Macron Sarı Yelekliler ile bir arada

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sarı Yelekliler temsilcileri ile Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.

Haber Merkezi | 10.12.2018 - 13:23..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Macron Sarı Yelekliler ile bir arada

Fransa'yı hafta sonu kasıp kavuran "Sarı Yelekliler" konusunda Cumhurbaşkanı Macron tamamen geri adım attı.

Vergi konusundan vazgeçilirken Macron özür dilemeye hazırlanıyor.

Bu bağlamda çıkar yolu bulabilmek adına Cumhurbaşkanı Macron ve Bakanlar "Sarı Yelekliler"in temsilcileri ile bir araya geldi.

Macron Sarı Yelekliler ile bir arada

"SARI YELEKLİLER" ZİRVESİ

Elysee Sarayı'nda gerçekleştirilen Sarı Yelekliler zirvesi kapsamında sabah saatlerinde hükümet adına bakanlar teker teker zirveye katılım sağlarken, Sarı Yelekliler adına CGT Genel Sekreteri Philippe Martinez geldi.

Macron Sarı Yelekliler ile bir arada

Katılımların ardından toplantıya geçen Macron ve Bakanlar, Sarı Yelekliler ile uzlaşı için görüşmeler gerçekleştirdi. Toplantı halen devam ederken "Sarı Yelekliler" eylelerinin görüşmeden çıkacak sonuca göre şekillenecek.

FRANSA'NIN SIRRI'SI

CGT Genel Sekreteri Philippe Martinez, Fransa'nın Sarı Yeleklileri için Gezi Parkı eylemlerinde ön sıralarda bulunan Sırrı Süreyya Önder'e benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Sırrı Süreyya Önder Gezi Parkı'na çiçek bıraktı VİDEO

Macron Sarı Yelekliler ile bir arada

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan küstah sözler

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan küstah sözler

843
Rusların en çok ziyaret ettiği ülke Türkiye oldu

Rusların en çok ziyaret ettiği ülke Türkiye oldu

67
Çevik kuvvete, protestoculara müdahale eğitimi

Çevik kuvvete, protestoculara müdahale eğitimi

82
Selin Girit TRT muhabirinin taciz edilmesine sevindi

Selin Girit TRT muhabirinin taciz edilmesine sevindi

37
Cemal Kaşıkçı'nın son sözleri ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'nın son sözleri ortaya çıktı

23
Büyüme rakamları açıklandı

Büyüme rakamları açıklandı

332
Fenerbahçe'ye Samandıra'da protesto

Fenerbahçe'ye Samandıra'da protesto

56
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir