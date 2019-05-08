Macron Serrac ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi.

İŞ BİRLİĞİ SÜRECEK MESAJI VERİLDİ

Elysee Sarayı, Macron'un Serrac ile yaptığı görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Macron, Fransa'nın (Libya) Ulusal Mutabakat Hükümeti‘ne desteğini yineledi ve iş birliğini sürdürecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamaya göre, Macron, Libya'da Birleşmiş Milletler'in (BM) himayesinde barışı sağlamaya yardımcı olacağını belirtti. İki lider, sivil toplum da dahil olmak üzere, doğu, güney ve batıdaki tüm bileşenleri ile diyaloğun genişletilmesi ve derinleştirilmesinin önemine de değindi. Macron, görüşmede Libya'daki sorunun askeri bir çözümü bulunmadığını ifade etti.

"SİVİL HALK KORUNMALI"

Açıklamada, "Macron, herhangi bir şart koşmadan ateşkesin sağlanması ve sivil halkın korunması gerektiğinin altını çizdi. Bu bağlamda uluslararası gözetim altında ateşkes hattı sınırlarının belirlenmesi gerektiği önerildi." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Fransa'nın BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame'nin arabuluculuk çalışmaların desteklediği kaydedildi. UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac, Avrupa turu kapsamında dün Roma’da İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmüştü. Serrac'ın buradan İngiltere’ye geçmesi öngörülüyor.

LİBYA'DAKİ ÇATIŞMALAR

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık bir aydır devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütünün son açıkladığı bilgilere göre, Trablus ve çevresindeki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 400'ü aştı.