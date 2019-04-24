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Macron sözde Ermeni soykırımını anacak

Tarihle yüzleşmekten bahseden Fransa Cumhurbaşkanı'nın bu kararı tepki çekiyor.

AA | 24.04.2019 - 08:01..
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Macron sözde Ermeni soykırımını anacak

Fransa'nın bundan böyle 24 Nisan'ı "Ermeni soykırımını anma günü" ilan ettiğine dair kararname Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanmıştı.

Fransa 1915 olaylarını, 2001 yılında 'soykırım' olarak tanımıştı.

FRANSA TARİHLE YÜZLEŞMEKTEN BAHSEDİYOR

Macron daha önce yaptığı açıklamada, "Fransa tarihle yüzleşir. Gelecek birkaç hafta içerisinde söz verdiğim gibi 24 Nisan'ı Ermeni soykırımını anma günü ilan ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

TÜRK DERNEKLERİ TEPKİLİ

Fransa'daki Türk dernekleri, Macron'un 24 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan eden kararnameyi onaylamasına tepki gösterdi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) ve Fransa Türk Federasyonu, Emmanuel Macron'un 24 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan eden kararnameyi bir süre önce onaylamasına ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Fransa'daki Türk dernekleri, mezhepçi mantıktan ilham alan baskıcı grupların halkların arasındaki diyaloğu ve barışı zedelemek için tarihi araçsallaştırmasını reddediyor." ifadesi kullanıldı.

Macron sözde Ermeni soykırımını anacak

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