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Macron: Suriye operasyonları devam edecek

Bölgenin DEAŞ teröründen arınmadığını belirten Macron, Suriye'de operasyonların devam edeceğini ifade etti.

İHA | 03.01.2019 - 07:41..
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Macron: Suriye operasyonları devam edecek

Macron: Suriye operasyonları devam edecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye ve Ukrayna krizleri başta olmak üzere birçok konuyu görüştü.

Rusya Devlet Başkanlığı basın servisince verilen bilgilere göre, telefonla yapılan görüşmede terörle mücadele konusu da ele alındı.

RUSYA'NIN AÇIKLAMASI

Açıklamada, “Suriye sorunları ayrıntılı olarak tartışıldı. 27 Ekim 2018'de Almanya, Fransa, Rusya ve Türkiye liderlerinin İstanbul zirvesinde Suriye’de anayasa komitesinin kurulmasına ilişkin varılan anlaşma görüşüldü” denildi.

MACRON: TERÖRLE MÜCADELE BİTMEDİ

Koalisyon güçlerinin Suriye'de terörle mücadeleye devam edeceğini söyleyen Macron, terörle mücadelenin bitmediğinin altını çizdi.

YPG'li teröristleri destekleyen Fransa, Suriye'de yalnızca DEAŞ terörüyle mücadele edecek.

Macron: Suriye operasyonları devam edecek

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