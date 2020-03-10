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Macron ve Merkel, Türkiye'ye geliyor

17 Mart'ta İstanbul'da yapılacak zirvede sığınmacıların durumu ele alınacak.

Haber Merkezi | 10.03.2020 - 14:04..
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Macron ve Merkel, Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel temasları sonrası yurda dönüşünde uçakta soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, 17 Mart'ta Türkiye'ye geleceğini söyledi.

İSTANBUL'DA SIĞINMACI ZİRVESİ

Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Merkel ve Macron ile Salı günü İstanbul'da bir araya geleceğiz. Boris Johnson da gelebilirse zirveyi dörtlü, gelmezse üçlü yapacağız." dedi.

Zirvede, sığınmacıların durumu ele alınacak.

Ayrıntılar gelecek...

Macron ve Merkel, Türkiye'ye geliyor

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