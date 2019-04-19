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Macron YPG heyetiyle görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'e gelen YPG'li heyet ile bir araya geldi.

Haber Merkezi | 19.04.2019 - 18:01..
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Macron YPG heyetiyle görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile terör örgütü YPG arasındaki görüşme başkent Paris'te Elysée Sarayı'nda gerçekleşti.

MACRON'DAN FİNANSAL DESTEK GÜVENCESİ

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un Fransa'nın YPG'ye desteğinin süreceği konusunda güvence verdiği belirtildi.

Görüşmede Suriye'nin kuzeydoğusunun da gündeme geldiği açıklandı. Macron'un, "Suriye'de siviller için Fransa'nın finansal destek sağlayacağını" belirttiği vurgulandı.

Macron YPG heyetiyle görüştü

Fransa Cumhurbaşkanları 2015 yılından bu yana YPG ile doğrudan görüşüyor. Fransa ile YPG arasında doğrudan temaslar Macron'dan önce François Hollande döneminde başlamıştı.

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