1 Macron YPG heyetiyle görüştü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'e gelen YPG'li heyet ile bir araya geldi.

2 Duygu Asena ve eserleri üzerine Google’nin 73. Yaş gününü unutmayarak doodle yaptığı Duygu Asena’yı, eserlerinden bahsederek ve onlardan alıntılar yaparak anıyoruz…

3 Nisan ayında Erzurum sokakları beyaza büründü Türkiye nisan ayını geride bırakmaya hazırlanırken Erzurum'da akşam saatlerinde aniden bastıran dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

4 Ağıla giren sokak köpekleri 10 koyunu telef etti Muğla’nın Bodrum ilçesinde küçükbaş hayvan ağılına giren sokak köpekleri, 7 koyunu da yaraladı. Koyunlardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

5 Duygu Asena ve eserleri üzerine Google’nin 73. Yaş gününü unutmayarak doodle yaptığı Duygu Asena’yı, eserlerinden bahsederek ve onlardan alıntılar yaparak anıyoruz…

6 Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Günleri Festivali Bu sene 7'ncisi düzenlenen Tiyatro Festivali, her sene tüm Türkiye'den çok sayıda üniversite tiyatro topluluğunu ağırlıyor.