Macron’dan Afrika Zirvesi’nde sürpriz müdahale

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kenya’nın başkenti Nairobi’de düzenlenen Afrika Forward Zirvesi’nde dikkat çeken bir an yaşattı. Kültür ve Afrika–Fransa ilişkilerinin ele alındığı oturum sırasında salondaki gürültünün artması üzerine Macron, protokolü bozarak sahneye çıktı ve doğrudan katılımcılara seslendi.

ZİRVEDE GÜÇLÜKLE SAĞLANAN SESSİZLİK

11 Mayıs’ta gerçekleşen ve Fransa ile Kenya’nın ortak organizasyonuyla düzenlenen zirve, Afrika ülkeleri ile Fransa arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerin güçlendirilmesini hedefliyordu. Ancak oturum sırasında salonda yükselen sesler, konuşmaların devamını zorlaştırdı.

Duruma müdahale eden Macron, ön sıradaki yerinden kalkarak sahneye yöneldi ve mikrofonu eline aldı.

“BU KADAR GÜRÜLTÜYLE KÜLTÜR KONUŞULMAZ”

Macron, salona hitaben yaptığı konuşmada, “Affedersiniz… Hey, hey! Kusura bakmayın ama bu kadar gürültü varken kültür hakkında konuşmak imkânsız.” ifadelerini kullandı. Bu çıkış, salonda hem şaşkınlık hem de alkışlarla karşılandı.

NET UYARI: “YA DİNLEYİN YA DIŞARI ÇIKIN”

Konuşmasının devamında daha net bir tavır sergileyen Macron, katılımcılara iki seçenek sundu. Cumhurbaşkanı, ya oturumu dikkatle takip etmelerini ya da farklı konular konuşmak isteyenlerin salonu terk etmesini istedi:

“Şunu öneriyorum: Eğer başka konular konuşmak istiyorsanız dışarı çıkabilirsiniz. Burada kalmak istiyorsanız konuşmacıları dinler ve aynı kurallara uyarız.”

AFRİKA POLİTİKASINDA “YENİ SAYFA” MESAJI

Zirve, Fransa’nın Afrika ile ilişkilerini yeniden şekillendirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Paris yönetimi, kıtadaki tarihsel etkisine yönelik eleştiriler nedeniyle daha eşitlikçi bir yaklaşım geliştirmeyi hedefliyor.

Macron da konuşmasında bu değişime vurgu yaparak, Fransa’nın Afrika’daki geçmiş etki modelini geride bırakmak istediğini belirtti ve “O dönem sona erdi” ifadesini kullandı.

“SESSİZLİK, GÜRÜLTÜYÜ BASTIRIR” DEĞERLENDİRMESİ

Zirvenin ilerleyen bölümünde Macron, yaşanan aksaklıklara yeniden değinerek, “Sessizlik genellikle gürültüyü bastırır” sözleriyle dikkat çekti. Ancak katılımcıların toplantı dışında kendi aralarında görüşme yapabileceklerini de hatırlattı.