Macron'dan polislere özel prim

Fransa'da eylem ve polis çatışmalarında bilanço artmaya devam ediyor. Paris merkezli yaşanan olaylarda, polislerin gazlı müdahalesi nedeniyle dün bir yaşlı kadın yaşamını yitirdi.
Çatışmalarda 200 civarı polis 800'den fazla kişi yaralandı. Sokaklarda yağma başladı.
POLİSE TAM DESTEK
Kaos sürerken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan protestolarda görevli polislere özel prim kararı geldi. Primin miktarına ilişkin bilgi verilmedi.
Macron polisin eylemciler karşısında geri çekilmemesi için desteğini esirgemiyor.