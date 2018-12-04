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Macron'dan polislere özel prim

Fransız polisinin girdiği çatışmalarda binden fazla kişi yaralandı. Macron polisleri özel prim ile destekleme kararı aldı.

Haber Merkezi | 04.12.2018 - 07:08..
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Macron'dan polislere özel prim

Fransa'da eylem ve polis çatışmalarında bilanço artmaya devam ediyor. Paris merkezli yaşanan olaylarda, polislerin gazlı müdahalesi nedeniyle dün bir yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

Çatışmalarda 200 civarı polis 800'den fazla kişi yaralandı. Sokaklarda yağma başladı.

Macron'dan polislere özel prim

POLİSE TAM DESTEK

Kaos sürerken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan protestolarda görevli polislere özel prim kararı geldi. Primin miktarına ilişkin bilgi verilmedi.

Macron'dan polislere özel prim

Macron polisin eylemciler karşısında geri çekilmemesi için desteğini esirgemiyor.

Macron'dan polislere özel prim

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