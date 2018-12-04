Macron'dan polislere özel prim

Kılıçdaroğlu, partililerin kendisine yönelttiği endişelere rağmen aklındaki adaydan vazgeçmiyor.

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Sancaktepe’de 22 yaşındaki ambulans şoförü intihar etti

Ümraniye Sancaktepe'de bir ambulans şoförü, henüz bilinmeyen bir nedenle şakağına dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti.