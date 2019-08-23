Macron'dan Türkiye'ye karşı Yunan'a destek

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Elysee Sarayı’nda bir araya geldi. Macron görüşme öncesi düzenledikleri ortak basın açıklamasında Miçotakis ile AB ve Yunanistan’ı ilgilendiren pek çok konuyu ele alacaklarını dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’e Doğu Akdeniz’deki petrol arama çalışmaları nedeniyle Yunanistan ve Türkiye arasında yaşanan krizde AB ve Fransa olarak Yunanistan’ın yanında olduklarını, Türkiye’nin uluslararası hukuka aykırı davrandığını söyledi.

"TÜRKİYE HUKUKA AYKIRI DAVRANIYOR"

Avrupa Bütçesi, Yunanistan’ın ekonomik durumu ve Avrupa savunması gibi pek çok önemli konunun konuşulacağını belirten Macron, ”Elysee Sarayı’nda Ayrıca Doğu Akdeniz’deki gerginliği de konuşacağız. Türkiye’nin son girişimini uluslararası hukuka aykırı buluyoruz. Bu konuda Yunanistan, AB ve Fransa olarak tam bir koordinasyon içindeyiz. Ve sorunun çözümü için bu konuda koordineli kalmaya devam edeceğiz” dedi.

"ERDOĞAN İLE ÇALIŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Basın açıklamasında konuya değinmeyen Miçotakis ise, görüşme öncesi Le Figaro gazetesine verdiği demeçte, “Yunanistan her zaman diplomatik ilişkilerini iyi komşuluk ve uluslararası hukuka dayanarak barışçıl bir şekilde yürüttü. Bu yaklaşım bizim dış politikamızın da temel taşı olacak. Türkiye önemli bir komşu ve NATO üyesi. Türkiye ile göçmen krizi gibi örneğin, çözülmeyi bekleyen pek çok ortak konu var. Bu konularda Sayın Erdoğan ile çalışmak için sabırsızlanıyorum ama bizim eylemlerimizi uluslararası hukuk belirleyecek” dedi.

Miçotakis, Fransız petrol şirketi Total’in varlığının, bu alanda yatırım yapma ve işbirliği potansiyeli olan Doğu Akdeniz'deki enerji sorunlarına olan ilgiyi yansıttığını, “müttefik ülkelerin, büyük Avrupalı şirketlerin varlığı, bölgedeki güvenlik ve istikrar ortamının korunmasına katkıda bulunuyor” diye konuştu.