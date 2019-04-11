Macron'un Ermeni soykırımı kararı

Fransa'nın bundan böyle 24 Nisan'ı "Ermeni soykırımını anma günü" ilan ettiğine dair kararname Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak, resmi gazete de yayımlandı.

Fransa 1915 olaylarını, 2001 yılında 'soykırım' olarak tanımıştı. Macron'un 2017'deki seçim vaatlerinden birisi, 24 Nisan'ı resmi anma günü haline getirmekti.

"FRANSA TARİHLE YÜZLEŞİR"

Macron daha önce yaptığı açıklamada, "Fransa tarihle yüzleşir. Gelecek birkaç hafta içerisinde söz verdiğim gibi 24 Nisan'ı Ermeni soykırımını anma günü ilan ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

GÜNDEMİ DEĞİŞTİRİYORLAR

Macron, Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili herhangi bir araştırma yapmaya gerek duymadan karar verdi. Ancak yüz binlerce insanın katledildiği Ruanda soykırımının gerçekleşmesine neden olan Fransa soykırım var mı yok mu diye araştırma yapacak. Afrika'da çok büyük acılara yol açan Avrupa ülkeleri, sömürdükleri insanların üzerinden ellerini çekmek yerine Ermeni soykırımı iddialarını gündeme getiriyor.

RUANDA SOYKIRIMI

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı. Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.

Fransa, soykırımı yapan Hutu hükümetinin uzun süre destekçisi olduğu için uluslararası kamuoyunda ve ülke içinde eleştiriliyordu. Fransa, 23 Haziran 1994'de ülkenin güneybatısında sığınmacılar için güvenli bölge oluşturmak amacıyla Turkuaz Operasyonu'nu başlattı ancak Fransa, soykırımı engellemek yerine soykırımcılara silah ve mühimmat desteği sağlayarak Ruanda Yurtsever Cephesinin (RPF) ilerleyişini kısıtladı.

ESKİ FRANSA CUMHURBAŞKANI: O ÜLKEDE SOYKIRIM ÖNEMLİ DEĞİL

Fransa'da Eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand, Le Figaro gazetesine 1998'de verdiği mülakatta, "O ülkelerde bir soykırım yaşanması o kadar da önemli bir şey değil." demişti.

Fransız Mediapart internet sitesi, şubat ayında yayınladığı, "Ruanda soykırımı: Fransa'nın yalanları ortaya çıktı" başlıklı, Fransız Dış İstihbarat Birimi DGSE'ye ait bir belgeye dayandırdığı haberinde, Fransa'nın, Hutu milislerin yaklaşık 800 bin Tutsi'yi öldürdüğü Ruanda soykırımının asıl sorumlularını gizlediğini yazmıştı.

Ruanda'da, 6 Nisan 1994'te Hutuların, Tutsilere karşı soykırım başlatmasına rağmen Fransa'nın soykırımdan Hutuları değil, sürgündeki Tutsilerin 1987'de kurduğu RPF sorumlu tuttuğunun altı çizilirken, dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterand'ın danışmanı Bruno Delaye'in Elysee Sarayı için yazdığı bir notta "Saldırıyı gerçekleştiren RPF." şeklindeki ifadesine de yer verilmişti.

Fransa'nın, Ruanda'da 6 Nisan 1994'te başlatılan ve 800 bin kişinin katledildiği soykırımdan 4 yıl önce, soykırım riskine dair uyarıları dikkate almadığı ortaya çıkmıştı.

Fransa Anayasa Mahkemesi, Eylül 2017'de Ruanda soykırımı hakkında çalışmalar yapan bir araştırmacının, soykırım dönemine ilişkin cumhurbaşkanlığı arşivlerine erişim talebini reddetmişti.