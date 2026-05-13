Macron'un eşinden yediği tokadın sebebi ortaya çıktı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mayıs 2025'te Vietnam'a yaptığı resmi ziyaret sırasında uçaktan inerken eşi Brigitte Macron'un tokadıyla sarsıldı.

Kaydedilen kısa görüntüde Brigitte'in, Emmanuel Macron'a tokat attığı anlar, saniye saniye görüldü.

TOKAT GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Neye uğradığını şaşıran Macron ise geri adım attıktan sonra toparlanıp el salladı.

O 'tokat' görüntüleri, sosyal medyada aylarca gündem oldu.

'ŞAKALAŞIYORLAR' DENMİŞTİ

Bazı kaynaklar, olayı 'eşler arasında şakalaşma' olarak nitelendirse de; 'kavga veya tokat' iddiasını reddetti.

Olayın arkasında daha özel bir neden olabileceği yönündeki spekülasyonlar da gündeme geldi.

TOKADIN SEBEBİ, 'GÜZELSİN' MESAJI ÇIKTI

Bazı Fransız medya ve yorumculara göre; Brigitte Macron, kocasının telefonunda İranlı oyuncu Golshifteh Farahani'ye yazdığı "Çok güzelsin" mesajını görmüş ve bu, uçaktaki gerilime yol açmıştı.

Farahani ile ilgili ilişki söylentileri daha önce de dolaşmış ancak oyuncu, bu tür iddiaları yalanlamıştı.