Macron'un zirvedeki hedefi Türkiye oldu

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Berlin'de düzenlenen konferans başladı.

Türkiye'nin Libya'ya asker yollayacağı haberleri uzun süredir gündemdeyken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'den Libya'ya, Suriyeli savaşçı göndermeyin çağrısı geldi.

"BENİ ENDİŞELENDİRİYOR"

Macron, "Trablus kentine Suriyeli ve yabancı savaşçıların getirilmesinin beni ne kadar endişelendirdiğini dile getirmek zorundayım. Bunun sona ermesi gerekiyor" açıklamalarında bulundu.

"RİSKİN FARKINDA DEĞİLLER"

Macron sözlerine, "Bundan çıkar sağlayabileceğini düşünenler, kendileri ve hepimizin adına aldıkları riskin farkında değiller" şeklinde devam etti. Öte yandan Ankara, Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) yardım amaçlı asker göndermişti.