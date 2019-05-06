Madonna'dan telefon itirafı

Dünya yıldızlarının bile çocuklarıyla ilişkileri sekteye uğrayabiliyor.

Onlardan bir isim Madonna. Ünlü pop şarkıcısı, Vogue Dergisi'ne samimi açıklamalar yaptı.

"ÇOCUKLARIMLA İLİŞKİMİ BİTİRDİM"

Çocukları ile ilgili konuşan Madonna, "Çocuklarıma 13 yaşına geldiklerinde cep telefonu vererek hata ettim. Çocuklarımla ilişkimi bitirdi. Bütünüyle değil elbette ama telefonlar hayatlarının çok çok büyük bir parçası haline geldi. Görsellere boğuldular ve kendilerini diğer insanlarla kıyaslamaya başladılar. Bu gelişimleri için çok kötü." dedi.

YALNIZ HİSSEDİYOR

6 çocuğu olan Madonna, Portekiz'in Lizbon kentinde yaşarken zamanının çoğunun, çocukları okula getirip götürmek ya da küçük oğlunu futbol maçlarına taşımakla geçtiğini ve yalnız hissettiğini söyledi.

SADECE EVLATLIK OĞLU KENDİSİNE BENZİYOR

Madonna, evlatlık oğlu David'in telefonundan mahrum bırakıldığını ve çocukları arasında en çok David'in ona benzediğini dile getirdi. Madonna, "En fazla ortak noktam onunla var. Beni anladığını seziyorum." dedi.

David, Lizbon'da Benfica futbol kulübünün akademisinde yetişiyor.