Madrid Açık'ta tek erkekler şampiyonu Jannik Sinner oldu

Madrid Açık Tenis Turnuvası'nı, tek erkeklerde Alman Alexander Zverev'i 2-0 yenen İtalyan Jannik Sinner kazandı.

Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda heyecan sona erdi.

İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliği yaptığı toprak kort turnuvasının tek erkekler finalinde, dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner ile dünya sıralamasının 3. basamağındaki Alman Alexander Zverev karşılaştı.

Sinner, 57 dakika süren mücadelede rakibini 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

SINNER'DEN TARİHE GEÇEN ŞAMPİYONLUK

24 yaşındaki Sinner, üst üste 5 Masters 1000 kazanan ilk sporcu olarak tarihe geçti.

Sinner, Roma Açık'ı da kazanması halinde takvimdeki 9 Masters 1000 turnuvasını kazanan tarihteki ikinci oyuncu olacak. Bunu daha önce Novak Djokovic başarmıştı.

