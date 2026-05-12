Madrid'de hantavirüs alarmı: Karantinadaki İspanyol yolcunun testi pozitif çıktı

İspanya’da sağlık yetkilileri, hantavirüs şüphesi nedeniyle karantinaya alınan yolcular arasında bir kişide pozitif sonuca ulaşıldığını duyurdu. Antarktika seferi yapan ve daha önce farklı ülkelerden yolcularda da hantavirüs vakalarının tespit edildiği MV Hondius gemisinden tahliye edilen 14 İspanyol yolcudan birinin testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İspanya resmi haber ajansı EFE’nin Sağlık Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Tenerife’den Madrid’deki Gomez Ulla Askeri Hastanesi’ne getirilen yolcular üzerinde yapılan PCR testlerinde 13 kişinin sonucu negatif çıkarken, bir yolcuda hantavirüs bulgularına rastlandı.

SEMPTOM GÖSTERMİYOR

Sağlık Bakanlığı kaynakları, testi pozitif çıkan kişinin şu ana kadar herhangi bir belirti göstermediğini ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Yetkililer, ilk test sonucunun kesinlik kazanması için ikinci bir doğrulama testi yapılacağını belirtti. Buna rağmen olası risk nedeniyle sağlık protokolünün devreye alındığı ve hastanın diğer yolculardan ayrıldığı ifade edildi.

YÜKSEK GÜVENLİKLİ İZOLASYON ÜNİTESİNE NAKLEDİLDİ

Pozitif test sonucu alınmasının ardından yolcunun, Madrid’deki Gomez Ulla Hastanesi bünyesinde bulunan Yüksek Düzey İzolasyon ve Tedavi Ünitesi’ne (UATAN) sevk edildiği bildirildi.

İspanya Sağlık Bakan Yardımcısı Javier Padilla, Cadena Ser radyosuna yaptığı açıklamada, hastanın erkek olduğunu ancak kişisel bilgiler konusunda detay paylaşamayacaklarını söyledi.

Padilla, ilk numunenin alınmasının hemen ardından sağlık ekiplerinin hastayı bilgilendirdiğini ve sıkı biyogüvenlik önlemleri altında fiziksel temas kurulmadan izolasyon ünitesine transfer edildiğini kaydetti.

“EN İYİ ŞEKİLDE İLGİLENECEĞİZ”

Yetkililer, hantavirüs tespit edilen yolcunun yalnız bırakılmadığını ve hem tıbbi hem de psikolojik destek aldığını açıkladı.

Javier Padilla, “Onunla ilgileneceğiz ve mümkün olan en iyi şekilde tedavi edeceğiz.” ifadelerini kullanırken, izolasyonda bulunan diğer yolcuların da psikolojik destek programına dahil edildiğini belirtti.

MV HONDIUS GEMİSİNDE ENDİŞE SÜRÜYOR

Hantavirüs vakaları nedeniyle gündeme gelen MV Hondius gemisi, Tenerife’deki Granadilla de Abona Limanı’nda iki gün boyunca karantinada tutulmuştu.

Gemide bulunan yolcular daha sonra ülkelerine gönderilirken gemi, 27 mürettebat ile birlikte Hollanda’nın Rotterdam Limanı’na doğru yoluna devam etmişti. Gemide ayrıca World Health Organization bünyesinden bir doktor ve bir hemşirenin bulunduğu da açıklanmıştı.

Yetkililer, daha önce tahliye edilen yolcular arasında bir Fransız ve bir Amerikalı yolcuda da hantavirüs tespit edildiğini hatırlattı.

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüs, genellikle kemirgenler aracılığıyla insanlara bulaşan ve nadir görülen ancak ciddi sonuçlara yol açabilen viral enfeksiyonlar arasında yer alıyor.

Virüs; enfekte kemirgenlerin idrarı, dışkısı veya tükürüğüyle temas sonucu bulaşabiliyor. Bazı vakalarda yüksek ateş, kas ağrısı ve solunum yetmezliği gibi ağır belirtiler görülebiliyor. Uzmanlar, özellikle kapalı alanlarda hijyen ve biyogüvenlik önlemlerine dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.