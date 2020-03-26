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Madrid'de iyileşen koronavirüs hastasına alkışlı destek

Salgın nedeniyle ölü sayısının 4 bine dayandığı İspanya'da tedavisi tamamlanan bir koronavirüs hastası, alkışlarla hastaneden uğurlandı.

Haber Merkezi | 26.03.2020 - 12:47..
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İspanya’nın başkenti Madrid’de, koronavirüs salgınına karşı geçen hafta kurulan ilk sahra hastanesinde tedavi olup iyileşen bir hasta, sağlık personelinin alkışlarıyla taburcu oldu.

Genç erkek hastanın, ambulansla geldiği sahra hastanesinden yürüyerek ayrılışı sırasında duygulu anlar yaşandı.

Madrid'de iyileşen koronavirüs hastası alkışlarla uğurlandı İZLE

SAĞLIKÇILARIN YÜZDE 13'Ü KORONA OLDU

Avrupa ülkeleri içinde İtalya’nın ardından en fazla koronavirüs vakası ve can kaybının yaşandığı İspanya’da, sağlık personelinin yüzde 13’ünün bu virüse yakalandığı tahmin ediliyor.

Madrid'de iyileşen koronavirüs hastasına alkışlı destek

ÖLÜ SAYISI 4 BİNE DAYANDI

İspanya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 738 artışla 3 bin 434'e, vaka sayısı ise 7 bin 937 artışla 47 bin 610'a ulaştı. ülke yönetimi, salgınla mücadelede kullanmak üzere NATO'ya bağlı Avrupa-Atlantik Afet Yanıt Koordinasyon Merkezi'nden (EADRCC) sağlık malzemesi yardımı talep etmişti.

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