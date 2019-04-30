Maduro'dan darbe girişimi ile ilgili ilk açıklama

Venezula'da ABD'nin devlet başkanı ilan ettiği Guaido, sabah saatlerinde askeri darbe girişimi başlattı.

Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu, Twitter hesabından yayınladı.

MADURO'DAN İLK AÇIKLAMA

Darbe girişimi ile ilgili açıklama yapan Venezuela Devlet Başkanı Maduro, "Komutanlar anayasaya bağlılıklarını ifade ettiler. Halkı, vatanı ve anayasal düzeni korumak için sokağa davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN 'KAZANACAĞIZ' MESAJI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Maduro, ordudaki komutanlarla görüştüğünü, ordunun anayasa ve halka bütünüyle sadakat gösterdiğini belirtti.

Halkı sokağa davet eden Maduro, "Halka, anayasaya ve vatana tüm sadakatini gösteren bütün komutanlarla görüştüm. Halkı, barışın zaferini sağlamak ve ve anayasal düzeni korumak için sokağa davet ediyorum. Kazanacağız!" ifadelerini kullandı.

DARBE GİRİŞİMİ

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, sabah saatlerinde sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinde yayımladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayımlamıştı. Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.

HAİN DARBE GİRİŞİÖİ KARŞISINDA TEYAKKUZDAYIZ

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise, darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." açıklamasını yapmıştı.

ABD yönetimi ise Guadio ve taraftarlarının darbe girişimine tam destek veren açıklamalar yapmıştı.

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