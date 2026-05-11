Magandaların hedef tahtası trafik levhaları: Yenileme bedeli 5 bin TL'yi buluyor

Magandalar her yöntemi deniyor...

Özellikle kırsal bölgelerde ve şehirler arası yollarda, trafik güvenliği için yerleştirilen levhalar, kimliği belirsiz kişilerce hedef tahtası olarak kullanılıyor.

LEVHALAR SERGİLENDİ

Kurşun ve saçmalarla delik deşik edilen bu tabelalar, kamu malına zarar vermenin de ötesinde kullanım özelliklerini yitirdikleri için trafikte ciddi güvenlik riskleri oluşturuyor.

Karayolları 72. Şube Şefliği, Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla Amasya Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte hedef alan levhaları sergiledi.

YENİLENME BEDELİ 5 BİN TL'Yİ BULUYOR

Kurşunların delik deşik ettiği levhalar görenleri şaşırttı.

Amasya genelinde trafik kazalarının da etkisiyle günlük, 30 ile 40 arasında hasarlı levhayla karşılaşıldığı bildirildi.

Levhaların yenilenerek yerine konuşlandırılmasının bedelinin 5 bin TL'yi bulduğu belirtildi.

"BU DELİKLER DOMDOM KURŞUNU, BUNUN KEYFİ OLMAZ"

Öğrencileriyle birlikte topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında, "Sensiz bir eksiğiz" sloganıyla motosiklet sürücülerinin güvenliğine yönelik yol güzergâhlarında bilgilendirme etkinlikleri yürüten Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlker Kösterelioğlu, yaban hayvanı avında kullanılan silahlarla hedef alınan trafik levhalarıyla ilgili kaygı verici tabloya dikkat çekti.

Kösterelioğlu, "Bu levhaların hedef olarak kullanılması çok büyük bir handikap. Bilinçsiz ve duyarsız davranışların oluşturduğu zararlar konusunda toplumun ciddi anlamda bilinçlendirilmeye ihtiyacı var. Bu delikler domdom kurşunu ile açılmış. İnsan canının söz konusu olduğu bir konuda bunun keyfi olmaz." diye konuştu.