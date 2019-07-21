taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.655
Euro
6.3536
Altın
1425.3
Borsa
101849.19
Gram Altın
259.163

Mağaza çalışanı Microsoft'dan 10 milyon dolar çaldı

Vladimir Kvaşuk adlı bir Ukrayna vatandaşının, Amerikan teknoloji devi Microsoft'u 10 milyon dolar dolandırdığı açıklandı.

AA | 21.07.2019 - 02:23..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Ukraynalı hakkında açılan dava dosyasında yer alan bilgilere göre, şirketin e-satış mağazasının test uzmanı olarak görev yapan 25 yaşındaki Kvaşuk, Microsoft’un hediye kartlarını alıp üçüncü kişilere satarak yaptığı dolandırıcılıkla Microsoft’tan 10 milyon dolardan fazla para çaldı.

OLMAYAN KARTLARLA GERÇEK TRANSFER YAPTI

Kvaşuk’un daha önce sözleşmeli, 2016-2018 dönemindeyse kadrolu olarak çalıştığı öğrenildi. Microsoft’un e-satış mağazasının test uzmanı görevinde olan Ukraynalı, satış sistemini test etmek için gerçekte olmayan kredi kartları üzerinden gerçek transfer oluşturma olanağına sahipti.

Mağaza çalışanı Microsoft'dan 10 milyon dolar çaldı

HEDİYE KARTLARINI BAŞKALARINA SATTI

Kvaşuk’un kendi adına yüksek limitli hediye kartları alıp ardından üçüncü kişilere sattığı belirtilen iddianamede, “Suç şemasını uyguladığı süre boyunca Kvaşuk, dolandırıcılık yoluyla Microsoft’un hediye kartları ve diğer mülkleri üzerinden 10 milyon doları aşan bir meblağı ele geçirdi” dendi.

Ukraynalının yaptığı dolandırıcılık sonucu şahsi banka hesabına da en az 2.8 milyon dolar aktardığı belirtildi.

GÖL KIYISINDA BİR EVİ VE TESLA'SI VAR

Washington eyaletinin Batı Bölge Federal Savcısı ofisinden yapılan açıklamada, Kvaşuk’un ‘çok bilgili bir yazılım geliştiricisi’ olduğu, ayrıca çaldığı paralarla lüks bir yaşam sürdüğü belirtildi:

“Kendisi, elde ettiği geliri 160 bin dolara Tesla otomobil ve 1.6 milyon dolara göl kıyısında ev almak için kullandı.”

Kvaşuk’un bu hafta Seattle’da hâkim karşısına çıktığı ve tutukluluğunun devam etmesine karar verildiği anlaşıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bosna Savaşı'nın 86 kurbanı daha defnedildi

Bosna Savaşı'nın 86 kurbanı daha defnedildi

23
Pompeo'dan Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'na S-400 sitemi

Pompeo'dan Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'na S-400 sitemi

18
Fatih'te borç kavgası kanlı bitti

Fatih'te borç kavgası kanlı bitti

33
Mağaza çalışanı Microsoft'dan 10 milyon dolar çaldı

Mağaza çalışanı Microsoft'dan 10 milyon dolar çaldı

5
Ankara'da otomobil gölete düştü: 1 ölü, 5 yaralı

Ankara'da otomobil gölete düştü: 1 ölü, 5 yaralı

1
Maçka Parkı kapkaççısı 3 kişi yakalandı

Maçka Parkı kapkaççısı 3 kişi yakalandı

7
Yurt dışı noter hizmetlerine kolaylık

Yurt dışı noter hizmetlerine kolaylık

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir