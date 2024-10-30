10 yıllık bekarlığa veda etti! Şebnem Dönmez'den aşk itirafı

23 yaşında Sabah Şekerleri programıyla hayatımıza giren 50 yaşındaki güzel oyuncu Şebnem Dönmez, şu sıralar ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Heves karakterini ile karşımıza çıkıyor.

Almanya’da doğan oyuncu, Sibel Arna’nın YouTube kanalında yaşamına dair samimi itiraflarda bulundu. Yaşamına dair samimi itiraflarda bulunan Dönmez, açıklamalarıyla şaşırttı.

"Hayatımın güzel bir dönemindeyim. 50'li yaşların açılışı güzel oldu açıkçası." diyen Şebnem Dönmez'in itiraflarından ara başlıklar:

"İSTENMEYEN ÇOCUKMUŞUM"

Almanya'da doğan ve 'iyi ki Almanya'da büyümemişim. Ben istenmeyen çocukmuşum. Ben Almanya'da doğdum hiç yeri ve zamanı değilmiş. İstemiyorlarmış. Biraz annem de sıla hasreti olmuş. Ben 6 aylıkken bir dadıya vermişler. Annem ağabeyimi İstanbul'da bıraktığı için hem ağabeyimi hem Türkiye'yi özlemiş. İyi ki Almanya'da büyümemişim. "