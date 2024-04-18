10 bin dolarlık nafaka krizi devam ediyor! Cem Yılmaz'dan eski eşi Ahu Yağtu'ya olay sözler Eski eşi Ahu Yağtu ile arasındaki nafaka krizini bir türlü çözemeyen Cem Yılmaz, 10 bin dolarlık nafakayı artık diline doladı.

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2012 yılında evlendiği oyuncu Ahu Yağtu'dan 2013 yılında boşanan ünlü komedyen Cem Yılmaz için mahkeme, oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka, Ahu Yağtu'ya 500 bin dolar tazminat ödenmesine karar vermişti.

Nafakanın TL'ye çevrilmesini talep etmişti

Yıllardır oğlu için 10 bin dolar nafaka ödeyen Cem Yılmaz, dolar kurunun aşırı artışından sonra nafakanın TL'ye çevrilmesini talep etmişti. Ancak mahkeme talebini reddetmişti.

20 milyon dolar mal varlığı var

Cem Yılmaz'ın, bir süre önce mal varlıklarına dair çıkan haberler hakkında oğlunu uyardığı söylenmişti. 20 milyon dolar mal varlığı olduğu söylenen Cem Yılmaz'ın bu haberlerden sonra oğlu Kemal'i, 'Annene sakın gösterme' diye uyardığı iddia edilmişti.

Her fırsatta nafaka konusunu açan Cem Yılmaz, bitmeyen nafaka krizini diline doladı. Instagram'da yaptığı magazin paylaşımlarıyla tanınan İlhan Çevik, kendisine takipçilerinden gelen Cem Yılmaz gösterisi mesajlarını paylaştı.

"Benimki nafaka değil, benimki madafaka!"

İlhan Çevik'e gelen mesajlarda, Cem Yılmaz'ın nafakasını yeni gösterisinde dile getirdiği görüldü. Yılmaz, gösterisinde "Benimki nafaka değil, benimki madafaka!" ifadelerini kullandı.