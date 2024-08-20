10 yıl sonra ekranlarda! Oyuncu Meltem Cumbul'un proje için Amerika'dan döndü

Ekranların hafızalarda yer edilen “Yılan Hikayesi” dizisindeki “Zeyno” rolüyle adını geniş kitlelere duyuran ve pek çok başarılı yapımda rol alan Meltem Cumbul, 10 yıl aradan sonra Güzel Aşklar Diyarı ile televizyon ekranlarına dönecek.
AMERİKA'DAKİ EVİ KAPATTI
Cumbul, bu proje için New York’taki evini kapatarak Türkiye’ye taşındı.
KAPADOKYA'DA ÇEKİLECEK
Meltem Cumbul, oyuncu kadrosu ve Kapadokya’daki çekim mekanlarıyla dikkat çeken Güzel Aşklar Diyarı’nda “Gönül” karakterine hayat verecek.
Başarılı oyuncu, dizinin çekildiği Kapadokya ile ilgili de önemli bir anısını paylaştı.
Çocukluğunun üç yılını Kapadokya’da geçirdiğini söyleyen Meltem Cumbul, “Babamın işi dolayısıyla Kapadokya’da yaşadık. Çok sevdiğim bir yerdir. Bir sinema filmini de orada çekmiştim. Mekânlar da beni çok etkiledi.” dedi.
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