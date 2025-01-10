10 yıllık bekarlığına son veren Şebnem Dönmez, konuştu

Haber Merkezi

Yıllar öncesinin fenomen programı Sabah Şekerleri programıyla ekranlara adım adan 50 yaşındaki güzel oyuncu Şebnem Dönmez, geçtiğimzi günlerde 10 yıllık bekarlığa veda ettiğini açıklamıştı.

Erkek arkadaşını sır gibi saklayan Şebnem Dönmez ilk kez sevgilisini paylaşmıştı. Şebnem Dönmez'in sevgilisinin Mehmet Yaygın olduğu ortaya çıkmıştı.

10 yıl sonra aşık olduğunu söyleyen Şebnem Dönmez sevgilisiyle ilgili ilk kez konuştu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Dönmez, "Çok mutluyum. 10 yıl sonra aşkı, buldum. Mehmet Yaygın beyle Ağustos ayında tanıştık. Çok güzel giden bir ilişkimiz var. Kendisi terapist." dedi.

FORM SIRRI

Formunu nasıl koruduğunu da anlatan Şebnem Dönmez, "Ben formumu, pilates ve spor yaparak koruyorum" ifadelerini kullandı.