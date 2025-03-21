10 yıllık evlilik bitti! Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Kızlarının annesi Wanda Nara'nın ihanetiyle sarsılan ünlü gölcü, sonunda eski eşinden kurtuldu.

RESMEN AYRILDILAR

Nihayet, beklenen haber geldi. İtalyan Adnkronos gazetesinin haberine göre, Icardi ve Nara, evliliklerini resmen sonlandırdı.

Boşanma haberinin ardından çiftin, çocuklarının velayeti ve mal paylaşımı ile ilgili nasıl bir anlaşma yapacakları henüz bilinmiyor.