108 kilo veren Aslı Samat'tan bikinili paylaşım Oyuncu Aslı Samat, tüp mide ameliyatı sonrası yaz sezonunu açtı.

ensonhaber.com

Altı yıl önce geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 103 kilo veren oyuncu Aslı Samat, son halini takipçileriyle paylaştı.

Samat, bikinili fotoğrafını Instagram hesabından “Bu fotoğrafla fark ettim ki çatlaklarım kendini aşmış. Tatilden dönünce bir çizdireyim kendimi” notuyla paylaştı.

"Erkeklerden korunmak için"

Aslı Samat konuk olduğu bir programda “Sabah kalkıyordum pizzayla kahvaltı yapıyordum. Hiçbir şey yoksa bile makarna yiyordum. Psikologla konuşurken fark ettik, erkeklerden korunmak için bir noktadan sonra kilo almışım.

Bir şey yaşadığım için değil ama duyduklarımdan dolayı erkeklere güvenmiyordum. Erkeklerle daha yeni yeni konuşuyorum” demişti.