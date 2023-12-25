12 şehit haberinin ardından paylaşım yapan Yeşim Salkım, tartışma yarattı 12 şehit haberinin ardından Yeşim Salkım, sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Paylaşımının altına gelen yorumları gören ünlü şarkıcı, çılgına döndü.

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Türkiye dün akşam, Irak’ın kuzeyinden gelen acı haberle yasa boğuldu. Teröristler tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda, iki günde 12 asker şehit oldu.

"Eğitimli tecrübeli askerler yok"

Şarkıcı Yeşim Salkım da bu konuda isyan ederek; "Öyle zor tutuyorum ki kendimi karakol dediğiniz yerler derme çatma, çadır ne savunma var ne bir şey ellerine verdiğiniz silahları görünce insanın canı yanıyor.

"Koskoca ülkenin sınırı böyle mi korunur?"

Terörist avlamaya giderken komutan ne hikmetse albay, yarbay savaş eğitimli tecrübeli askerler yok ve hikmetse bu evlatlar orada kurban gibi bırakılmış ve siz hiçbiriniz sorgulamıyorsunuz koskoca ülkenin sınırı böyle mi korunur?" dedi.

"Kodamanın karısı"

Salkım'ın bu sözleri bazı takipçilerin tepkisini çekti. Bir kişi, Salkım'a "Sınır nasıl korunur Yeşim Hanım? Zengin bir kodamanın karısı olmayı becerip Boğaz manzaralı yalılarda mı sınırlarımız korunur?" dedi.

"Annene sor"

Şarkıcı, bu yorumu sinirlenerek "Ben 54 yaşındayım, 25 sene önce boşandım bilmem sen önce annene sor istersen." dedi.

"S.. git sayfamdan"

Takipçi ise bu yoruma da sessiz kalmadı ve "Ben senin yaptığın gibi senin annen üzerinden sana yürümeyeceğim." deyince Yeşim Salkım, bu kullanıcıya "S.. git sayfamdan." diyerek tepki gösterdi.