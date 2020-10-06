12 yıl hapsi istenen Necati Şaşmaz kimdir? Eşi Nagehan Şaşmaz kimdir? Neden boşanıyorlar?

Boşanma aşamasında olduğu eşinin özel yazışma ve ses kayıtlarını illegal yollardan elde etmesi nedeniyle 12 yıl hapsi istenen Necati Şaşmaz ve eşi Nagehan Şaşmaz kimdir?

Nagehan Şaşmaz ve Necati Şaşmaz arasında boşanma süreci devam ederken, Necati Şaşmaz’ın eşine ait ses kayıtlarını ve telefon konuşmalarını illegal yolda ele geçirip davada delil olarak öne sürdüğü iddia edildi. Necati Şaşmaz hakkında ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etme’ ve ‘zincirleme şekilde haberleşmenin gizliliği ihlali’ suçlarından iddianame düzenledi ve 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

NAGEHAN ŞAŞMAZ KİMDİR?

1992 doğumlu Nagehan Şaşmaz, İlköğretim ve lise eğitiminin ardından üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı.

Nagehan Şaşmaz, oyuncu Necati Şaşmaz ile 12.12.2012 tarihinde dünyaevine girdi. Evliliğin 1. yılında ilk oğlunu kucağına alan genç kadın, 4 yıl sonra da ikinci oğlunu dünyaya getirdi. Sessiz ve sakin bir hayat süren Nagehan Şaşmaz, evliliğinin, gördüğü kötü muamele ve ihanet ile kabusa döndüğünü iddia ederek, ünlü oyuncudan kendisi ve 2 oğlu için aylık 60 bin TL nafaka istedi. Eşinin, "Sana Polat Alemdar gibi davranacağım" şeklindeki tehditlerine maruz kaldığını öne sürdü.

NECATİ ŞAŞMAZ KİMDİR?

15 Aralık 1971 tarihinde dünyaya geldi. Muhammed Necati Şaşmaz aslen Elazığlıdır ve Zazadır. Asıl mesleği turizmcilik olan Necati Şaşmaz, eğitimini tamamladıktan sonra 6 yıl ABD'de yaşadı. Hayatına Türkiye'de devam etme kararı alan Necati Şaşmaz, Ankara'da sigorta acentesi açtı.

2000 yılında yönetmen Osman Sınav ile tanıştı. Kendisine bir yapımın senaryo ekibinde yer alması teklifi geleceğini beklentisi ile görüşmeye gitti.

2001 yılında Kurtlar Vadisi projesine başlayan Necati Şaşmaz'ın, Raci Şaşmaz ve Zübeyr Şaşmaz adında iki kardeşi vardır. Raci Şaşmaz aynı zamanda Kurtlar Vadisi'nin ilk dönemdeki senaristidir.

Necati Şaşmaz, 12 Aralık 2012 tarihinde kendisinden 21 yaş küçük Nagehan Kaşıkçı ile evlendi. Boşanma aşamasındaki çift, 2 çocuk sahibidir.

NEDEN BOŞANIYORLAR?

Boşanma sürecinde olan çiftten evlilikleri hakkında Nagehan Şaşmaz cephesinden yanıt geldi. 2 çocuk annesi Şaşmaz, dava dilekçesinde evliliklerinin ‘peri masalı’ olarak başladığını ancak zaman içerisinde Necati Şaşmaz’ın Türk toplumunun hassasiyetleri, genel ahlaka aykırı davranışları, kötü alışkanlıkları, bağımlılıkları, ihaneti ve uyguladığı fiziksel, cinsel, duygusal şiddet ile kabusa döndüğünü öne sürdü. İkinci oğlunun doğumundan sonra, eşinin dayanılmaz davranışları ve çocuklarının geleceği için evlilik birliğini bitirme kararı aldığını anlattı.