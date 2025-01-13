15 haftalık hamile! Oyuncu Gizem Karaca karnı burnunda poz verdi

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Türkiye'nin tescilli güzellerinden oyuncu Gizem Karaca, 2017'de Kemal Ekmekçi ile nikâh masasına oturmuştu. Oyuncu, evlendikten sonra İstanbul'dan ayrılıp İzmir'e yerleşti.

Geçtiğimiz haftalarda çiftin ilk çocuklarını beklediği iddia edilmişti. Konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan Gizem Karaca, haftalar sonra sessizliğini bozdu.

Karaca, hamilelik iddialarını sosyal medya hesabından yayımladığı karnı burnunda pozlarla doğruladı.

"CİVCİVİN CANIN ÇEKİYOR HEP"

Anne olacak olmanın sevincini yaşayan Gizem Karaca, hamilelik sürecine dair hislerini "Hayatım boyunca, 'Kilo alma Gizem, projeye hazırlanmalısın. Fit kalmalısın. Selülit oluşmasın aman. Cildin parlasın. Saçın uzamıyor mu? Onu yeme, bunu içme...' Peki şu an? Hiçbiri umurumda değil. En güzel, keyifli, özgür ve en güçlü dönemimdeyim gibi hissediyorum. Nerede benim kaymaklı peynir tatlım? Yani ben değil de civcivin canı çekiyor hep...

Aslında kontrolümüz bir hafta sonraymış ama ben ısrarla bugün diye düşündüğüm için geldik. Fena unutkanlıklar başladı uff... Geçen bir şeyin adını unuttum kal geldi. Şimdi de ne unuttuğumu unuttum." sözleriyle ifade etti.