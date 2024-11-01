15 saniyede 2,5 milyon TL! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in sosyal medya kazançları dudak uçuklattı

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Ünleri yurt dışına kadar yayılmış Türk oyuncularımızdan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, iki erkek çocukları ve mutlu evlilikleriyle dikkat çekiyor.

Reklamlar, diziler ve filmlerden en çok kazanan ünlü oyuncular arasında yer alan çift, yatırımlarını da gayrimenkule yapıyor.

TEKİ 60 MİLYON TL

En son Bodrum’da her biri 60 milyon TL eden 4 adet lüks villa inşa eden ikili, oturdukları sitede de iki ev almış; ilk eve 2 milyon 350 bin dolar, ikinci villaya da 4 milyon 250 bin dolar ödemişti.

15 SANİYE 2,5 MİLYON TL

Sosyal medya kazançları ortaya çıkan ünlü çift, yine gündem oldu.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in bir post ve 15 saniyelik bir story için 2,5 milyon TL istediği öğrenildi.